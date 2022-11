Beelden tonen hoe automobilist na ruzie opzettelijk inrijdt op fietser in Eindhoven

Op de beelden is te zien dat de fietser en de automobilist elkaar op klaarlichte dag passeren in Eindhoven. De fietser lijkt naar de automobilist te gebaren om wat zachter door de straat te rijden.

Rotvaart

De bestuurder is daar blijkbaar niet van gediend. Hij stopt, rijdt met de auto achteruit en zoekt de confrontatie met de gestopte man op de fiets. Even later besluit hij op de man in te rijden, waarna hij met een rotvaart doorrijdt.