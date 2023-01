Begonnen in Eindhoven, uitgewaaierd over heel Europa: international staat voor historisch WK

Bloedreli­kwie Johannes Paulus II voor Eindhoven­se St. Petruskerk: Een medaillon met een druppeltje bloed

EINDHOVEN - De St. Petruskerk in Eindhoven heeft een bloedrelikwie in haar bezit van paus Johannes Paulus II. Het gaat om bloed van de aanslag op hem op het St. Pietersplein in Rome op 13 mei 1981.

11 januari