Bekende van politie (29) 'in been geschoten’, vriendin brengt hem naar ziekenhuis in Tilburg

EINDHOVEN/TILBURG - Een 29-jarige man is zondagnacht naar eigen zeggen in zijn been geschoten in Eindhoven. Zijn vriendin heeft hem met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Hij had inderdaad een schotwond in zijn been, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De recherche onderzoekt de zaak.