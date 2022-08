Belangenclub kleine beleggers: ‘Iemand van buiten als nieuwe Philips-baas zou brevet van onvermogen zijn’

Dat Roy Jakobs, een van de personen in het team rond de voortijdig aftredende topman Frans van Houten, de nieuwe man is bij Philips, is eigenlijk best logisch, vindt de VEB. ,,Er lopen hartstikke goede mensen rond bij Philips. Iemand met hart voor de onderneming is een groot voordeel”, zegt Gerben Everts, directeur van VEB.