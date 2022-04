Belastingkantoor Karel de Grotelaan Eindhoven mogelijk in beeld voor opvang asielzoekers of Oekraïense vluchtelingen

DEN HAAG/EINDHOVEN (ANP) - Het belastingkantoor aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven is in beeld als opvanglocatie voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Of het ook zover komt blijkt in het najaar als de dienst verhuist naar de voormalige Rabobank aan de Fellenoord.