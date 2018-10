Beleggers kapen veel koophuizen weg voor de neus van particulieren in Zuidoost-Brabant

Eindhoven/Helmond - Nieuwbouwwoningen in Eindhoven en de omliggende gemeenten gaan steeds vaker aan de neus van particuliere kopers voorbij doordat investeerders ze opkopen voor de verhuur. Het aanbod wordt niet alleen krapper, maar het drijft de prijzen van de beschikbare koophuizen op. Het gaat inmiddels niet alleen meer om regionale beleggers, maar ook om onder meer Engelse en Duitse. Dat zegt Pieter van Santvoort, de grootste makelaar in Zuidoost-Brabant met kantoren in Eindhoven, Helmond, Eersel, Nuenen en Deurne.

Het opkopen van nieuwbouwprojecten is van alle dag, zegt Van Santvoort. ,,Maar de schaal waarop het nu gaat, is gigantisch.” Meer dan de helft van de woningen die de laatste maanden in de verkoop zouden komen, zijn gekocht door investeerders en belanden zo in de verhuur, schat hij. ,,Beleggers kijken vijftien jaar vooruit.” Bijvoorbeeld op Strijp-S in Eindhoven is maar zo’n 10 tot 20 procent van het aanbod een koopwoning, zegt Van Santvoort.

Lees ook Minste huizen in regio Tilburg en Oirschot verkocht terwijl prijzen blijven stijgen Lees meer

De inmenging van de grote bedrijven is prettig voor mensen die liever huren en voor bedrijven die hun medewerkers onderdak willen bieden, maar het is een crime voor particulieren die al maanden websites als Funda.nl afstruinen op zoek naar een geschikte en betaalbare woning.

Schaarser en duurder

Want een huis kopen in Zuidoost-Brabant blijft maar lastiger en duurder worden. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de regionale huizenmarkt die gisteren bekend werden. Huizenprijzen zijn vergeleken met vorig jaar opnieuw flink gestegen: met 10,7 procent in de regio Eindhoven en met 9,5 procent in en rond Helmond. Het aanbod nam enorm af: in Eindhoven en omringende gemeenten maar liefst met 22 procent.

Nieuwbouwwoningen worden het snelst duurder: een gloednieuw huis kostte de afgelopen drie maanden zestien procent meer dan diezelfde periode in 2017. De prijsstijging wordt niet alleen veroorzaakt door de betere kwaliteit en veel lagere energiekosten. Ook de interesse van beleggers drijft de prijs op, zegt Van Santvoort.

De gemeente Eindhoven is niet blij met dit verschijnsel. ,,Als door de inzet van investeerders middeldure koop opeens ‘dure huur’ wordt, dan zijn we daar als gemeente niet gelukkig mee”, meldt wethouder Yasin Torunoglu (ruimtelijke ordening).

Snel verkocht