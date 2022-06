Belle en het Beest, een sprookje komt tot leven bij balletschool Liesbeth Hagenaar

Eindhoven - 160 dansers van de Liesbeth Hagenaar balletschool in Eindhoven en Den Bosch voeren zaterdag 18 juni de balletvoorstelling ‘Belle en het Beest’ uit in het Parktheater in Eindhoven.

Het ballet is gebaseerd op het bekende gelijknamige sprookje. Het is bewerkt door Liesbeth Hagenaar die ook verantwoordelijk is voor de choreografie. Ze heeft diverse bewerkingen van het sprookje bekeken, zowel de animatie als de films die ervan gemaakt zijn. Daarna heeft ze tot in het kleinste details de balletvoorstelling uitgewerkt.

Hagenaar: „Ik denk in beelden, als ik kijk naar een bewerking van een sprookje dan probeer ik mij voor te stellen hoe dat op het toneel uitgevoerd kan worden in een dans. Ik gebruik mijn creativiteit, mijn eigen interpretatie.” Lachend: ,,Plumeaus en servetten kunnen best dansen.”

Dansen op zolder bij oma

De Eindhovense wist al heel jong dat ze van ballet hield. Als klein meisje danste ze op de zolder van haar oma voor de linnenkast met een spiegel en hield zich dan vast aan de trapleuning die diende als barre. De liefde voor ballet was geboren. „Ik voel mij bevoorrecht dat ik ballet mag geven, zelf aan ballet kan doen en zo'n voorstelling als dit is gewoonweg een cadeautje. Mijn eigen droomwereld komt op het toneel tot leven.”

Tijdens de repetitie in het Parktheater worden met uiterste concentratie de 38 dansen geoefend. Van klein - de vogeltjes, tot groot - een theepot, kandelaar en een kast, het enthousiasme spat ervan af.

Quote De energie die ik hiervan krijg weegt wel op tegen de energie die het kost Shenna Oons

Rutger Aarts vertolkt 'Het Beest, Shenna Oons is Belle. „Ballet is geen hobby voor mij, maar mijn passie. Het is zwaar om de hele middag of avond op het toneel te staan, maar ik zou niet anders willen. De energie die ik hiervan krijg weegt wel op tegen de energie die het kost”, zegt Oons (26). ,,We zetten zaterdag een prachtvoorstelling neer, dat weet ik zeker!”

Een van de ‘vogeltjes’, Mila (6) kan ook niet wachten op zaterdag. „Het is de eerste keer dat ik mee mag doen met een voorstelling op zo'n groot toneel. Ik ben best wel zenuwachtig, maar ik sta niet alleen op het podium, maar samen met de andere 'vogeltjes’, dus dat helpt”, vertelt ze.

Kleine prima ballerina's

Tijdens de repetitie laten de ‘vogeltjes’ zich van hun beste kant zien en nemen als kleine prima ballerina's het applaus in ontvangst. De verrassingen en de decors die in de voorstelling zijn verwerkt komen met behulp van het Bosch Decor Collectief tot leven.

Er zijn nog kaartjes voor de balletvoorstelling ‘Belle en het Beest’ op zaterdag 18 juni, aanvang 16.00 uur in het Parktheater aan de Elzentlaan 50 in Eindhoven.