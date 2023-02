Beloften PSV Vrouwen stunten in KNVB Beker: eredivisionist Telstar pootje gelicht

Nou ja, verrassend? ,,We hebben in de voorbereiding ook van eredivisieploegen als Excelsior en VV Alkmaar gewonnen”, aldus teammanager Hugo Gruijters. ,,Maar het moet toch allemaal maar even gebeuren.”

Alle reden dus voor een Eindhovens feestje in het BUKO Stadion. De winst in Velsen-Zuid was verdiend. Zeker voor rust was de jonge brigade uit de Lichtstad de betere ploeg. Toch kwam het in minuut 26 op een 1-0 achterstand. Zes minuten later tekende Aniek Janssen voor de 1-1 gelijkmaker.

Even na de pauze maakte Dieke van Straten er 1-2 van. De thuisploeg kwam een kwartier voor tijd nog een keer terug tot 2-2. Daarna nam PSV de regie. Shijona Martina zorgde voor de bevrijdende 2-3 voorsprong waarna invalster Janne Verbakel tien minuten voor tijd de eindstand op 2-4 bepaalde. Verbakel straalde na afloop. ,,We hebben de hele week tactisch naar deze wedstrijd toegeleefd. Als het dan lukt is dat geweldig.”

Geen moment leefde bij PSV het gevoel dat het wel eens mis kon gaan. ,,We hebben aardig wat kansen gecreëerd en op de juiste momenten gescoord.” Eerder werden Nuenen (4-0), Ter Leede 2 (4-1) en topklasser FC Rijnvogels (2-1) uitgeschakeld. De hoop van de Eindhovense meiden is nu gevestigd op de loting. Mocht het vaandelteam van PSV morgen bij Feyenoord winnen dan is dat de volgende droomtegenstander. Verbakel: ,,Dat zou natuurlijk supergaaf zijn.”

Trainer Mark den Brok keek tevreden terug op de prachtige winst. ,,De groep was niet nerveus om te verliezen, maar enthousiast om te willen winnen.“

Beloften PSV: Bastiaen; Frijns, Mahieu, Vermeer, Chibani; Lacroix, Thomas, Van Straten; Martina, Snellenberg, Janssen (78. Verbakel).