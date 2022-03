Bende dwong kwetsbare vrouwen tot prostitutie, politie pakt in Eindhoven hoofdverdachte op

VIDEO Cyberaan­val op grote Eindhoven­se accountant; gijzelsoft­wa­re legt Crowe Foederer lam

EINDHOVEN - Eén van de grootste accountantskantoren in de regio is getroffen door een digitale aanval. Het gaat om Crowe Foederer, de huisaccountant van diverse gemeenten en grote bedrijven in Zuidoost-Brabant. Of losgeld is geëist, wil het bedrijf niet zeggen.

9:25