Bermbommen opsporen en communiceren via licht: Brainport en Defensie willen nóg meer samenwerken

Oekraïense ambulance in Eindhoven brengt de oorlog dichterbij: ‘Je schrikt er wel van’

EINDHOVEN – Midden op het 18 Septemberplein in Eindhoven stond op woensdag een kapotte Oekraïense ambulance. De wagen belandde vorig jaar in de vuurlinie in de slag om Kharkiv.