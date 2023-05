Beste dansers van de wereld komen jaar voor de Olympische Spelen naar Eindhoven voor WK breakdance

Ruud van Nistel­rooij is hard voor zichzelf: ‘Het is een deceptie dat PSV geen kampioen is geworden’

PSV jaagt momenteel volle bak op de tweede plek in de eredivisie en lijkt in de missie te gaan slagen. Na zondag is Feyenoord echter niet meer in te halen en de landstitel dit jaar dus vergeven. Voor trainer Ruud van Nistelrooij van PSV is dat een deceptie, zei hij na het gewonnen duel met Fortuna Sittard (2-1).