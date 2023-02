Bestelbus rijdt spoorboom kapot in Eindhoven, treinen moeten stapvoets over overweg rijden

Bij klassiek carnavals­con­cert voert publiek het hoogste woord: meezingen wordt zeer op prijs gesteld

EINDHOVEN - Het ‘Slavenkoor’ van Verdi of ‘Het kleine café aan de haven’ van Vader Abraham; met carnaval of vastelaovend lopen alle soorten muziek gezellig door elkaar. Ook bij de reeks klassieke carnavalsconcerten van PhilZuid in Brabant en Limburg. ,, ‘Nie knieze, nie zeure’ kan echt alleen in Eindhoven.”