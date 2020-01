Bestuurder (79) overleden bij ernstig ongeluk aan Oirschotsedijk in Eindhoven

Video Dertien adressen zaten zonder stroom in Eindhoven: storing inmiddels verholpen

4 januari EINDHOVEN - Het leukste cadeau in het donker? Dat was zaterdagavond wel heel letterlijk het geval in bioscoop Pathé aan de Dommelstraat in Eindhoven. De stroom viel daar omstreeks 19.00 uur uit. Ook het naastgelegen At The Movies zat tijdelijk zonder stroom. Om 20.41 uur waren de problemen verholpen.