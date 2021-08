Beursdrama Philips door terugroepen apparatuur is ‘emotie’

EINDHOVEN - Het is een beursdrama van jewelste: in een maand of vier heeft Philips bijna 12 miljard euro aan beurswaarde zien verdampen door het echec rond beademings- en apneu-apparaten. Artsen maken zich echter niet zo’n zorgen over een deuk in het Philips-imago.