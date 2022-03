Beveiliging Eindhovens Stadhuis opgeschroefd na incident met indringer die op zoek was naar burgemeester John Jorritsma

Échte studenten­hui­zen helpen talenten in Eindhoven te houden; onderzoek stof voor dialoog met politiek

EINDHOVEN - Meer echte studentenhuizen zorgen ervoor dat studenten zich ook meer betrokken voelen bij de stad Eindhoven, zo blijkt uit onderzoek van studentenorganisaties. Dan blijven ze wellicht ook langer wonen in de stad. En dat is niet alleen goed voor de jongeren zelf, maar ook voor bedrijven in Brainport die op zoek zijn naar de talenten van de toekomst.

9 maart