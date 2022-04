Bever in het kanaal bewijst woonbootbewoners dat het prima wonen is op Eindhovens industrieterrein, uitkoopregeling op losse schroeven?

necrologie Piet Weterings (1939 - 2022) uit Eindhoven gaf leiding aan ‘zijn’ koor als een vader aan zijn gezin

EINDHOVEN - Bijna 25 jaar was Piet Weterings voorzitter van het oudste gemengd koor in ‘zijn’ stad: de Eindhovense Koorvereniging De Toonkunst (EKV). Weterings, die dit koor leidde ‘als een vader van het gezin’, overleed vorige week vrijdag, 8 april, aan corona. Hij was een maand eerder 83 jaar geworden.

13 april