Bewoner ademt rook in bij woningbrand in Eindhoven

Jumbo in winkelcen­trum Woensel ontruimd vanwege lekkage in koelinstal­la­tie

EINDHOVEN - De Jumbo in winkelcentrum Woensel in Eindhoven is zaterdagmiddag rond 13.00 uur ontruimd vanwege een lekkage in de koelinstallatie. Een woordvoerder van de Jumbo meldde om 15.30 uur dat het filiaal weer geopend is.

15:34