Bewoners wilden Eindhovense wijk ’t Hool niet overlaten aan Philips en gemeente

EINDHOVEN - In 2020 bestond de Eindhovense wijk ’t Hool vijftig jaar. Alle activiteiten rondom het jubileum konden niet doorgaan vanwege corona. Maar vanaf dit weekend is er tot en met zondag 11 september een tentoonstelling over de geschiedenis van deze bijzondere wijk, een beschermd stadsgezicht.

Tekeningen, maquettes van woningen, (bouw-)tekeningen, documenten en foto’s zijn te zien in de tijdelijke tentoonstellingsruimte van de voormalige winkel van Zeeman op WoensXL. Wijkbewoners en geïnteresseerden kunnen meer te weten komen over de geschiedenis en de bijzondere architectuur van ’t Hool.

Wim Koster en zijn vrouw zijn de een van de eerste bewoners. Zij wonen vanaf juni 1970 in Eindhoven-Noord. De wijk is gebouwd tussen 1968 en 1972. ’t Hool is ontstaan op initiatief van de bewoners.

Koster: ,,Het idee is ontstaan in de koffiekamer van het NatLab. Werknemers van Philips kregen in Eindhoven een goed salaris en een huis. Nu had Philips al een wijk gebouwd in Geldrop, maar dat moest beter en anders kunnen. Wij wilden dat niet aan de gemeente en Philips overlaten. Dat gingen we zelf doen.”

In 1968 werd eerste paal geslagen

De woningbouwvereniging Huis en Wijk werd in 1960 opgericht. Het doel was een gemêleerde wijk met goedkopere en duurdere woningen. Bewoners wilden veel zelf bepalen en hun expliciete ideeën uitvoeren. Voor die tijd niet gebruikelijk. ,,Door de enorme inzet van secretaris Kees van Es kon uiteindelijk in 1968 de eerste paal geslagen worden”, aldus Koster.

De architecten Van den Broek en Bakema uit Rotterdam hadden interesse in het plan. In diezelfde tijd zorgden zij voor de bouw van Winkelcentrum Woensel, aangrenzend aan ’t Hool. Zij waren niet alleen verantwoordelijk voor de huizen, maar ook voor de indeling van de wijk. Hierdoor is het een eenheid met veel ruim opgezet openbaar groen, unieke bomen en vele gemeenschappelijke groenvoorzieningen. De gemeente heeft de wijk inmiddels als beschermd stadsgezicht aangemerkt.

Quote Ik dacht hier tijdelijk te wonen, maar woon er al weer 22 jaar met veel plezier Jan Vellekoop

,,In die tijd waren nog geen CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), maar ’t Hool was dat eigenlijk wel”, zegt Jan Vellekoop, bestuurslid van de Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen ’t Hool, het voormalige Huis en Wijk. De stichting beheert het gemeenschappelijke groen en voorzieningen ,,Het is een rustige, fijne wijk. Ik dacht hier tijdelijk te wonen, maar woon er al weer 22 jaar met veel plezier.”

Bert en Miriam Sweep wonen sinds 2014 in de wijk en komen de tentoonstelling bekijken. Bert: ,,Leuk om te weten hoe alles is ontstaan en hoe het eruit zag.” Miriam: ,,Ik wilde altijd al in ’t Hool wonen. Veel groen en vlak bij het winkelcentrum. We wonen in een hofje met veel sociale cohesie het is een warm nest.”

Wandelingen door de wijk

De tentoonstelling is in de voormalige winkel van Zeeman op Winkelcentrum Woensel 328-332 en is open op vrijdagen en zaterdagen van 13.30 tot 16.30 uur tot en met zondag 11 september. De toegang is gratis. Op 11 september worden wandelingen door de wijk georganiseerd met gids. Aanmelden kan via: info@architectuurcentrumeindhoven.nl.