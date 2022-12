Bewoners zijn aan zet bij aanpak zwarte ratten in Eindhoven, ‘bestrijden heeft enkel tijdelijk effect’

Gemeente gaat in nog twee Eindhoven­se wijken de zwarte rat bestrijden, ‘geen geld voor stadsbrede aanpak’

EINDHOVEN - De zwarte rat kan in twee nog aan te wijzen wijken in Eindhoven Noord de borst natmaken. De gemeente gaat inwoners hier helpen het beestje te bestrijden. Bij een eerdere proef in andere wijken bleek bestrijding in combinatie met preventieve maatregelen succesvol.

24 november