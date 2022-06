Bezorgautootje PicNic in brand in Eindhoven, loods van bedrijf vol rook

met video Zwaar verminkte dode bij explosie in Fries drugslab is Eindho­venaar (53)

HAULE / EINDHOVEN - Een 53-jarige man uit Eindhoven is dinsdagavond omgekomen bij een explosie in een drugslab in het Friese Haule. Hij was zwaar verminkt, waardoor de identificatie een tijd uitbleef. Een 21-jarige man uit Eindhoven raakte zwaargewond bij de ontploffing.

