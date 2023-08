Voor de bierliefhebbers: 7 x bierbrouwerijen van Eindhovense bodem

Nachtvlin­ders spotten wint aan populari­teit: in Eindhoven werd 21 procent van alle soorten gezien

Hoewel dit jaar nog maar acht maanden onderweg is, zijn er in Nederland al bijna evenveel soorten nachtvlinders gespot als in heel 2022. Als het aantal getelde soorten zo blijft doorstijgen, stevenen we volgens cijfers van website Waarneming.nl af op een recordjaar.