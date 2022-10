Bij de Berenkuil in Eindhoven worden in anderhalve week 78 nieuwe studentenstudio’s gebouwd

Na een kanonsko­gel van Jan de Kort kon Frans twee dagen niet plassen

EINDHOVEN - Het is ergens in juni 1960 als op een, aan de foto te zien, grijze dag vijf nieuwe spelers van EVV Eindhoven op de foto gaan. Voorafgaand aan een wedstrijd tegen een club uit Hamburg, zo schrijft fotograaf Frans van Mierlo bij de foto. Het ging in de zomer van 1960 echter vooral over een speler die vertrok. Clubman Jan Louwers ging naar PSV.

22 oktober