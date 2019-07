Bij de Dierenambulance in Eindhoven is het topdrukte in de zomer: ‘Je ruikt het ook, de ontbinding’

Een duif, een hond, een duif, een zwaluw, een duif, een duif, nog een duif en een kat. En dat op een enkele ochtend. Als de rest van de maatschappij in de zomermaanden gas terug neemt, is het bij de dierenambulance in Eindhoven topdrukte. Poezen die een heel nest kittens werpen, uit de boom gevallen vogeljongen en allerlei dieren die worden bevangen door de hitte. En dan is er ook nog de processierups. "Honden en katten willen zo'n rups nog weleens opeten. Dan krijgen ze blaasjes op de tong", zegt Ed Kloet.

Hij is deze ochtend bij de Dierenambulance in Eindhoven chauffeur van dienst. Naast hem zit Sanne van der Heijden, beiden zijn vrijwilliger. Hun voertuig is een middelgrote bus. Mét zwaailichten (Sanne: "Maar die mogen niet aan.") en vooral veel kleine plastic kooitjes: ideaal om kleine dieren in onder te brengen.

Uit het nest geduwd

Eerste pitstop: Nuenen, een gewonde duif. Het is zeker niet de laatste van deze ochtend, zal later blijken. Donderdag, duivendag. Ed kijkt er niet van op: "Dit is een beetje het seizoen dat jonge vogels moeten uitvliegen. Dan worden ze nog weleens door hun ouders uit het nest geduwd. Maar als ze niet gewond zijn, laten we ze onder aan de boom liggen. Dat is de natuur."

In Nuenen heeft een kat toegeslagen bij een duif. De nek van het beestje ligt open. Ed kijkt naar Sanne, Sanne naar Ed. Deze duif is niet meer te redden, beseffen ze. "Je ruikt het ook, de ontbinding", zegt Ed. Vlak voordat de twee weer in de ambulance stappen, drukt de man des huizes hen nog 10 euro in de hand. Een spontane donatie. Sanne: "Die waardering voelt goed. Ik kan me nog herinneren dat we ooit naar een vrouw toe gingen. Zij was heel ziek en stond op het punt om naar een hospice te gaan. Ze doneerde 10.000 euro. Ongelofelijk, toch?"

Gedumpt

Op bedrijventerrein Esp in Eindhoven is een herdershond gevonden, die wat verdwaald over de drukke straat zwierf. Ed weet na één oogopslag genoeg. "Kira!", roept hij waarna hij de hond knuffelt. Het beestje woont een kilometer verderop en is al drie keer eerder ontsnapt. De Dierenambulance brengt de hond netjes terug. Maar niet gratis. Dat beseft haar baasje ook, die zonder morren 30 euro pint. "Tot de volgende keer, Kira", neemt Ed afscheid.

Volledig scherm © Bert Jansen

Het kan wat betreft honden een stuk erger, bijvoorbeeld als ze worden vastgebonden aan een boom als hun baasjes op vakantie willen. Het komt voor, weten beiden. Ze haalden zelf ooit een puppy op, achtergelaten op een losloopterrein. Sanne: "Die had cherry eyes (misvorming van de ogen, red.). Dan kan zo'n fokker de puppy niet verkopen en wordt die gedumpt."

Bloedhete auto's

In de zomer is er verder het gevaar van honden die worden opgesloten in bloedhete auto's. De twee kunnen zich daar heel boos over maken. Sowieso eist de warmte zijn tol bij dieren. "Postduiven willen ook nog weleens oververhit raken en neervallen in een willekeurige tuin. Dan moeten ze even bijkomen", zegt Sanne.