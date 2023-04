Bij nieuwe club Pixl op Strijp-S is de dansvloer altijd ramvol: ‘De behoefte is supergroot’

Zorggeld niet langer in de zakken van commer­ciële bureaus: zzp’ers melden zich massaal bij coöperatie Zuid­oost-Bra­bant

EINDHOVEN – De zorgcoöperatie FAIR in Zuidoost-Brabant is nog maar net van start, maar de belangstelling is overweldigend. In een paar weken tijd hebben al 800 zzp’ers in de zorg gereageerd.