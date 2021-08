Bijeenkomsten Laatste Wil stopgezet: ‘Signalen dat gesproken werd over aan- en verkoop zelfmoordpoeder’

Verdachte (28) van steekinci­dent Lichtplein Eindhoven dag later aangehou­den in Kruis­straat

16 augustus EINDHOVEN - Een 28-jarige Poolse man is maandagmiddag aangehouden omdat hij zondagavond iemand zou hebben neergestoken op het Lichtplein in Eindhoven. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is een man van 36, die na de steekpartij gewond naar het ziekenhuis is gebracht.