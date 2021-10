Bijna blinde vader loopt tegen muur aan bij jeugdbescherming, advocaat Schouten staat hem bij: ‘Geen inzicht in eigen wangedrag’

Vrouw botst op geparkeer­de auto, eigenaar zit voor tweede keer in maand tijd met flinke schade

EINDHOVEN - Een automobiliste is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.55 uur op de Leenderweg in Eindhoven met hoge snelheid op een geparkeerde auto gebotst. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

29 oktober