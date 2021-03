Bijna dertig Brabantse veehouders die zware wissel trekken op natuur willen stoppen

Tien panden te huur aan Demer en Rechte­straat, meer leegstand door corona in Eindhoven­se binnenstad

4 maart EINDHOVEN - Tien winkelpanden in de twee populairste winkelstraten van Eindhoven staan te huur. Volgens Mark van Zwam van RSP Makelaars is het erg lang geleden dat er zoveel aanbod van winkelmeters was op de Demer en de Rechtestraat. ,,Maar de huidige crisis is ook ongekend.”