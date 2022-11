Bijzonder complex met 237 woningen in centrum Eindhoven kan worden gebouwd: deal met bezwaarmakers

Liza droomt zichzelf mooi en geliefd in ‘Lady in the Dark’: ‘Honderd procent Broadway jaren 40’

EINDHOVEN – Nog twijfels of je dinsdag naar Lady in the Dark van Opera Zuid in Parktheater in Eindhoven gaat? Zet ze opzij, het is letterlijk en figuurlijk een fantastische voorstelling waarin veel moois te horen en te zien valt.

21 november