Binnenkort liggen er 150 miljoen zonnepanelen in Nederland, maar waar gaan die heen als ze zijn afgedankt?

Laatste vliegtuig en militairen uit regio Afghanis­tan keren terug naar Eindhoven

4 september EINDHOVEN - Op Vliegbasis Eindhoven landen zondag het laatste Nederlandse vliegtuig en een team militairen dat nog in de regio Afghanistan was gestationeerd. Het toestel en de militairen stonden stand-by in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad voor het geval mogelijk nog mensen vanuit Afghanistan konden worden geëvacueerd naar Nederland.