Bio-brandstof E10 sluipmoordenaar voor brommers en scooters

Een scooter die niet start of haperend over de weg rijdt. Bestuurders kloppen steeds vaker met deze problemen aan bij reparateurs. ,,Welke benzine heb je getankt?”, vraagt Mark Dijkmans uit Eindhoven dan. Wanneer ‘E10’ het antwoord is, is de oorzaak zo goed als duidelijk. ,,Dat scheelt weer wat tijd met zoeken naar het probleem”, weet de eigenaar van Scooter Reparatie Mark. Want tegenwoordig is ongeveer 10 procent van de reparaties die hij in zijn werkplaats uitvoert terug te voeren naar deze ‘foute benzine’.