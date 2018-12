Bisdom Den Bosch richt Poolse parochie op die zetelt in Eindhoven

Bisschop Gerard de Korte van bisdom Den Bosch richt per 1 januari de Poolse parochie van de Goddelijke Barmhartigheid op. De nieuwe parochie zetelt in Eindhoven, maar pastoor Krzysztof Obiedzinski (49) reist daarnaast op zaterdagen en zondagen ook naar Helmond, Asten-Heusden, Tilburg, Oss en Waalwijk om kerkdiensten in het Pools te leiden. Vanuit verschillende parochies kwam het signaal dat er behoefte was aan een Poolse parochie, licht woordvoerder Joost Goes van het bisdom de oprichting toe.



Dat Polen de weg naar de kerk nog goed weten te vinden, blijkt wekelijks op zondagochtend in de Sint-Trudokerk in Eindhoven. Zo'n tweehonderd Polen, waaronder opvallend veel jongeren, vulden daar ook gisteren weer de banken om een kerkdienst in hun moedertaal bij te wonen. Ter vergelijking: de Nederlandse mis eerder op de ochtend trekt gemiddeld zo'n vijftig tot zestig bezoekers.