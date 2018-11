'Blackface'-onrust in Eindhoven en Tilburg gaan internationaal: 'Racist Christmas character Black Pete’

Sinter­klaas­jour­naal-presenta­tri­ce haalt uit naar pro-Piet-activisten in Eindhoven: 'Geen voorbeeld voor kinderen’

19:59 EINDHOVEN - Dieuwertje Blok, sinds jaar en dag de presentatrice van het Sinterklaasjournaal, heeft geen goed woord over voor de pro-Piet-activisten die onder meer in Eindhoven en Tilburg tekeergingen. ,,De agressie van sommige volwassenen tegen anti-Pieten-demonstranten is bizar”, stelde ze in DWDD. ,,Dat is geen voorbeeld voor de kinderen. En de kinderen waar ze het voor doen, vinden een andere Piet geen probleem.”