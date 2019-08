Blauwalg neemt op steeds meer plaatsen toe

Door de droogte en de warmte van de afgelopen tijd is er minder water beschikbaar, waardoor het water in de beken en sloten minder wordt ververst. Het spoelt niet door en de temperatuur van het water wordt hoger. Deze omstandigheden zijn een goede voedingsbodem voor blauwalg. Ook nu het minder warm is en er neerslag valt, blijft de aanwezige blauwalg een risico.

Giftig

Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking of inname bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden.

Het waterschap waarschuwt om goed te controleren of er blauwalg in het water zit. De bacterie is niet alleen schadelijk voor mensen, maar ook voor dieren. Dieren die zwemmen in water met blauwalg of het water drinken kunnen ziek worden.

Waterrecreatie

Op zwemwater.nl is te zien of natuurwater veilig is om in te zwemmen. Het waterschap adviseert om alleen te gaan zwemmen in water dat officieel is bestempeld als zwemwater, omdat de waterkwaliteit daarvan regelmatig wordt gecontroleerd.

Blauwalg gezien?

Het waterschap vraagt mensen om door te geven als ze ergens blauwalg hebben gezien. Als blijkt dat er inderdaad blauwalg zit, plaatst de gemeente waarschuwingsborden.