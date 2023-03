Boekhouddocent Summa College moet valse declaraties terugbetalen maar mag niet ontslagen worden

Het Summa College beschuldigde de leraar van fraude. Maar de rechtbank komt tot de slotsom dat de docent niet bewust de boel probeerde te flessen. ,,Het is niet gebleken dat hij welbewust onjuist heeft gedeclareerd om het Summa College te benadelen”, staat in een uitspraak.

Woon-werkverkeer

De onjuiste declaraties werden eind vorig jaar tijdens een steekproef ontdekt. In sommige maanden in 2021 en 2022 gaf de boekhouddocent wel 24 of 25 dagen op voor woon-werkverkeer tussen zijn huis in America (Limburg) en de school in Eindhoven.