Boer zoekt vr- kat! 'Koetje' Dori is toe aan een forever home

Proef met mobiele milieu­straat in Gel­drop-Mier­lo: gemeente wil het makkelij­ker maken om afval te scheiden

GELDROP-MIERLO - Tot het eind van dit jaar staat er iedere zaterdag een mobiele milieustraat in een wijk in Geldrop-Mierlo. Het is een proef van de gemeente om te kijken of inwoners ook klein grof afval willen scheiden.