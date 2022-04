Bommen onschadelijk maken en landje pik: Dynamo Gaming Day smaakt naar meer!

Konings­nacht in Eindhoven is weer als vanouds: ‘Eindelijk weer met z'n allen een feestje bouwen’

EINDHOVEN - Of koning Willem-Alexander gisteravond zelf ook al begon met zijn verjaardag vieren is niet bekend, maar in de Eindhovense binnenstad kwam het feest al goed op gang. Op het Stadhuisplein gaan er op last van de dj een paar handjes de lucht in.

