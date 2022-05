UpdateEINDHOVEN - De stadsfestivals Bontgenoten en Hidden Garden zijn een welkome aanvulling op het palet van de diverse dancefestivals in de regio. Bontgenoten trok afgelopen zaterdag 10.000 bezoekers naar het festivalterrein aan de Karpendonkse Plas. Garantie dat het festival daar de komende jaren kan blijven is er niet. ,,Dat moeten we van jaar tot jaar afwachten”, zegt organisator Shelina de Bont.

Het heeft wel iets stoers: de zusjes Kylie (32) en Shelina de Bont (26) besluiten in 2019 een dancefestival te organiseren op het terrein van de TU/e. Vijfduizend bezoekers komen er op af. Ze noemen het met een knipoog naar hun achternaam, Bontgenoten. De editie van afgelopen zaterdag is pas de tweede, nadat er door de coronacrisis een streep is gegaan door de edities van 2020 en 2021.

Samenwerking met One Of The Guys

Dat Bontgenoten als stadsfestival levensvatbaar is, blijkt wel uit de tienduizend bezoekers die zaterdag afkwamen op de zeven areas met verschillende dance-stijlen. Bovendien gaan de zussen De Bont een samenwerking aan met evenementorganisator One Of The Guys, dat behoort tot de This Is Live Groep. Dat organiseert onder meer Paaspop.

,,Dat wordt een leerzame samenwerking”, zegt Kylie. ,,Ze hebben daar veel inzicht in het organiseren van festivals met net iets meer lading dan wij hebben. De kwaliteit van ons festival moet naar een hoger level. We willen niet groter, maar beter!”

Quote De potentie van het festival is in onze optiek enorm Jasper van de Wouw, One Of The Guys

Jasper van de Wouw van One Of The Guys: ,,We zijn ontzettend blij met deze nieuwste samenwerkin en onze handen jeuken om van Bontgenoten een nog groter succes te maken. De potentie van het festival is in onze optiek enorm. Samen met Kylie en Shelina willen we Bontgenoten naar een nog hoger niveau tillen!”

De vraag rijst of er voor de stadsfestivals in Eindhoven voldoende toekomstperspectief is. Hidden Garden, medio augustus in het Philips de Jonghpark, zit met de beperking van een maximum aantal bezoekers van vijfduizend. Met de tienduizend van afgelopen zaterdag bij de Karpendonkse Plas zit ook Bontgenoten wel aan z’n max.

Quote Dit is een van de weinige geschikte festivallo­ca­ties in Eindhoven Shelina de Bont

De garantie dat Bontgenoten-festival volgend jaar weer op dezelfde locatie wordt gehouden is er niet. Shelina: ,,We kunnen vóór 1 oktober een aanvraag bij de gemeente doen. Maar er zijn meer organisaties die hier iets willen organiseren. Dit is een van de weinige geschikte festivallocaties in Eindhoven. En daar is logischerwijs veel belangstelling voor. Dat is het frustrerende: we investeren enorm in ons festival, maar we hebben nul procent zekerheid over onze toekomst”. Het alternatief? Kylie: ,,Verhuizen naar een van de omliggende gemeenten. Maar we willen graag een intiem Eindhovens stadsfestival blijven. Het liefst op deze plek.”

‘New location’

Op 5 november staat de eerste wintereditie van Bontgenoten op het programma. Het werd zaterdag op het festivalterrein al aangekondigd op grote banners met de vermelding ‘New location’. Waar dat is kunnen de organiserende zussen nog niet zeggen. Ze weten het simpelweg nog niet. De locatie bij de Karpendonkse Plas is niet beschikbaar. Het wordt het eerste festival in de nieuwe samenwerking met One Of The Guys en de This Is Live Groep.

Volledig scherm Festival Bontgenoten in Eindhoven. © Eddy Jansen