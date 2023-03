Boogie Wonderland! Hier in Eindhoven is binnenkort een rollerdisco

indebuurt.nlOp rollerskates dansen op discohits, lijkt dat je wat? Goed nieuws: er komt een rollerdisco aan in Eindhoven. Dit is waar en wanneer.

Dansen, we gaan dansen in de K3 rollerdisco! Op vrijdag 14 april gebeurt het echt tijdens Glitter Lane Roller Disco. In de kelder van skatehal Area 51 op Strijp-S waan je je even in de 80’s, compleet met discoballen.

Dansen op skates

Misschien weet je het nog: in de jaren 80 was rolschaatsen op discomuziek een typisch avondje uit. Tijdens de Glitter Lane Roller Disco reis je terug in de tijd. Skaters, dansers en discoliefhebbers: iedereen is welkom. Tijdens de rollerdisco draaien dj’s Dylan C. Greene, Wing Mok en Discobillen vinylplaatjes. Schud die heupen maar vast los en haal je rolschaatsen uit de kast!

Wil je erbij zijn?

De rollerdisco is op 14 april van 19.30 tot 1.00 uur. Je bezoekt het feestje in de kelder van Area 51 aan het Ketelhuisplein. Kaartjes zijn 8 euro en scoor je hier. No worries als je geen eigen rolschaatsen hebt. Die kun je huren bij Area 51, zo meldt de organisatie.

Alvast in de stemming komen? Bekijk hieronder een video van een eerdere editie:

View this post on Instagram A post shared by Afong (@afong.nl)

