Triest einde voor 26-jarig Capella Vesperale

EINDHOVEN - Na bijna 26 jaar zou het Eindhovense Capella Vesperale nog twee concerten verzorgen, een in Waalre en de allerlaatste Festival of Nine Lessons & Carols op vrijdag 24 december in de Eindhovense Catharinakerk. Maar door beide concerten is noodgedwongen een streep gehaald.

23 december