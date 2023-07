Bospop en andere evenementen in de regio afgelast vanwege weersverwachting

EINDHOVEN/HELMOND - Vanwege het zwaar weer dat vanmiddag voorspeld is, zijn verschillende buitenevenementen in de regio afgelast. Er gaat een streep door het zondagprogramma van Bospop in Weert, Waanzinnig Waalre en Muziek door het dorp in Mariahout.