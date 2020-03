Bossche bestuursrechter corrigeert burgemeester Jorritsma

Coronapost voor vijf huisartsen­cen­tra in oude school Eindhoven

17:00 EINDHOVEN - De oude Mgr. Bekkersschool aan de Jacob Oppenheimstraat in Eindhoven is woensdag in gebruik genomen als huisartsenpost voor patiënten met luchtwegklachten uit Strijp en een deel van Gestel. Vijf huisartsenposten vragen hun corona-verdachte patiënten hiernaar toe te komen.