Bossche bol krijgt Eindhovense concurrent

De Moldavische Ivanov woont al vijf jaar in Eindhoven en heeft zich gedurende die tijd verdiept in het Nederlandse smakenpalet. De Nederlandse taal is hij nog niet geheel machtig, maar de Nederlandse smaak beheerst hij des te beter. Zo won hij in 2019 de Gault & Millau- prijs voor patissier van het jaar toen hij bij restaurant Wiesen werkte. ,,Ik maak unieke producten. Daarom heb ik ook een traditionele soes veranderd in de Eindhovense bol. Dat maakt het interessanter.”

Quote Ik heb geen concurren­tie, want ik stem mijn producten af op de wensen van de klant Yuri Ivanov

De chef ziet een markt voor zijn producten in Eindhoven. ,,Het werd me al snel duidelijk dat ik nergens goed gebak kan halen in Eindhoven. Ik heb geen concurrentie, want ik stem mijn producten af op de wensen van de klant. Mijn gebak is à la carte. Als je iets speciaals wil, dan maak ik het voor je. Dat kan duur of goedkoop. Mijn prijzen beginnen vanaf 3,50 euro. Bovendien probeer ik zo min mogelijk suikers te gebruiken en hou ik rekening met mensen die lactose intolerant zijn of glutenvrij willen eten.”

Ivanov heeft zoveel vertrouwen in de kwaliteit van zijn producten dat hij zich niets aantrekt van de coronacrisis. ,,Ik wil juist in de regio investeren door lokale producten te gebruiken. Als ik Nederlandse aardbeien kan kopen, doe ik dat het liefst. Naast dat ik bijzondere en kwalitatief hoogwaardige producten gebruik zoals bijvoorbeeld tonkabonen, weet ik ook wat de mensen in Eindhoven lekker vinden. Ze houden hier meer van passievrucht dan appel.”