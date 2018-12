Bouw hardleers na fiasco parkeergarage Eindhoven Airport

Moordver­dach­te (23) zat met muziekin­stru­men­ten in trein naar Eindhoven, is bekende van slachtof­fer

12 december EINDHOVEN/ROTTERDAM - De 23-jarige man die dinsdagmiddag werd aangehouden voor een dodelijke steekpartij in Rotterdam, is een bekende van de overleden vrouw. Hij zat met enkele tassen met muziekinstrumenten in de trein richting Eindhoven. Waarom is nog niet duidelijk. De Rotterdammer is op het station in de boeien geslagen.