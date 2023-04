Bouw Victoriatoren Eindhoven kan doorgaan door bijdrage van 2,5 miljoen euro van gemeente; Victoriapark wordt nu ook snel aangelegd

‘De Duitsers zongen zo mooi, dat ik een stukje meemar­cheer­de’: kinderen van toen vertellen over de Tweede Wereldoor­log

GELDROP – De laatste generatie die nog uit eigen herinnering kan vertellen over de Tweede Wereldoorlog is (hoog) bejaard. Want wie geboren werd in het jaar dat de Duitsers Nederland binnenvielen, is nu 82 of 83. Geldroppenaar Sjef Smeets (83) is verzamelaar van kinderherinneringen aan de bezettingstijd. Toen het gewone leven soms heel raar was en mama heel bang.