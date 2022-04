Bouwbedrijf Mertens uit Weert bouwt nieuwe Tongelreep in Eindhoven

EINDHOVEN - Bouwbedrijf Mertens gaat de nieuwe Tongelreep in Eindhoven bouwen. De aannemer uit Weert is gekozen uit vier kandidaten. Volgens de gemeente Eindhoven viel Mertens onder andere op met voorstellen om de kosten te beheersen.

Of het project ondanks bouwkostenstijgingen ook binnen budget blijft, is nog niet te zeggen. Dat is pas duidelijk als het voorlopig ontwerp aan het eind van de zomer is uitgewerkt tot een definitief ontwerp. ,,We weten dan of het lukt of niet”, zei wethouder Stijn Steenbakkers (Sport) vrijdag.

Quote Het kiezen van een aannemer is een cruciale stap Wethouder Stijn Steenbakkers

De wethouder concludeert uit de vier inschrijvingen dat er in ieder geval geen onlogisch voorstel is gedaan aan de markt. ,,Er was ruim interesse en ik vind dat een positief signaal.”

Steenbakkers memoreerde dat de vorige aanbesteding in 2018 mislukte omdat er maar één inschrijver was die bovendien veel meer geld vroeg dan beschikbaar was. De gemeente wilde een nieuw familiebad laten bouwen voor 12 miljoen euro. De aannemer vroeg destijds 21,2 miljoen euro.

Geld beschikbaar voor tegenvallers

Volgens het nieuwe plan komt op de plek van het oude en gesloten recreatiebad een nieuwe zwemaccommodatie met een 50-metersportbad, een trainingsbad, een instructiebad en een recreatiebassin.

Wat het nieuwe zwembad nu precies gaat kosten is geheim. Globaal is de investering meer dan 30 miljoen euro. De gemeente legde extra geld op tafel maar kan ook rekenen op 7,5 miljoen euro uit de Regio Deal Brainport, geld uit Den Haag voor een beter vestigingsklimaat. Ook de KNZB draagt financieel bij. De zwembond gaat ruimte huren om wedstrijd- en synchroonzwemmers, schoonspringers en waterpoloteams van TeamNL er permanent te laten trainen.

Als er toch meer geld nodig is dan verwacht, kan de gemeente een beroep doen op een bedrag van 3 miljoen euro dat eind vorig jaar opzij is gelegd om tegenvallers wegens stijgende bouwkosten op te kunnen vangen.

Volgens planning

De voorbereiding van de verbouwing van het zwembad loopt nog steeds precies volgens planning. De verbouwing begint in het voorjaar van 2023 en is uiterlijk tegen het eind van 2025 klaar. Steenbakkers: ,,Iedereen die van zwemmen houdt, kijkt uit naar de nieuwbouw. Het kiezen van een aannemer is een cruciale stap. Het bouwen van een groot zwembad vereist specifieke kennis en ervaring.”

Bouwbedrijf Mertens bouwt bijvoorbeeld ook het nieuwe stadhuis in Helmond en Theater aan de Parade in Den Bosch.