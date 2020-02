Bouwvakker overleden na ongeluk op bouwplaats in Eindhoven: ‘Er werd geschreeuwd: er ligt iemand onder’

Over de kop geslagen automobi­list (29) had 8 keer te veel gedronken: ‘Wonder dat hij geen letsel had’

9:41 EINDHOVEN - Een automobilist die in de nacht van zaterdag op zondag op de zijkant in een slootje langs de Eisenhowerlaan in Eindhoven terechtkwam, had acht keer te veel gedronken. Dat laat de politie maandagochtend weten.