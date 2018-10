Boze beer doodt wolf in Dierenrijk Nuenen

Vier wolven en een even groot aantal bruine beren verblijven al sinds jaar en dag in één gezamenlijke ruimte. Tot op heden boterde het altijd prima; nooit eerder werd een dier gedood, zegt woordvoerster Janneke van Gorp. ,,De dieren leven doorgaans in harmonie met elkaar, brengen samen de dag door en spelen ook samen. Alleen is dat spelen maandag uit de hand gelopen.”

Wat precies de reden was waardoor de vlam in de pan sloeg, is niet duidelijk. Van Gorp: ,,Het is een heel vervelend incident, we zijn er erg verdrietig over, ook omdat bezoekers getuige zijn geweest. Die hebben direct enkele dierenverzorgers erbij geroepen, maar die konden helaas niets doen.”