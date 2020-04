79-jarige man achtervolgt, mét passagier achterop, fietsendief uit Eindhoven en helpt bij aanhouding

Briljanten paar Van Belkum: ‘We zeggen alles tegen elkaar’

9:10 EINDHOVEN - Corrie (85) en Wim van Belkum (88) zijn allebei geboren en getogen in Haarlem, maar hebben elkaar voor het eerst ontmoet op 28 november 1951 in Apeldoorn. Wim: ,,Het was tijdens een cabaretavond met een bal.’’