Een zonnige dag in de stad en dan je frisse blik vinden

PSV’er Noni Madueke komt weg met milde straf voor rijden met vals rijbewijs: taakstraf en geldboete

DEN BOSCH - Het is dat hij zo jong is, vorige maand 20 geworden. Vooral daarom was de politierechter maandagochtend mild voor PSV-aanvaller Noni Madueke. Hij kreeg 1370 euro boete plus een taakstraf van 120 uur maar die is geheel voorwaardelijk. De rechter vond hem schuldig aan het rijden zonder rijbewijs en tonen van een vals papiertje.

11 april