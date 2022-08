Jan en Truus al vijftig jaar onderweg met hun kermiswagens, ‘tot we erbij neervallen’

De Nacht van Strijp-S gaat tóch door, maar wel een beetje aangepast

EINDHOVEN - De Nacht van Strijp-S gaat toch door. Elke deelnemer kan komend weekend meedoen. Of op de eigen locatie en dan volgens de normale openingstijden. Of in het Klokgebouw, en dan kan het de hele nacht.

30 augustus